Будут учтены все бенефициары: Фонд страхования военнослужащих уже предоставил компенсации 104 семьям

Фонд страхования военнослужащих уже выплатил компенсации 104 бенефициарам. Это семьи погибших во время войны, развязанной Азербайджаном с 27 сентября.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщил исполнительный директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян. Он сказал, что на 24 ноября намечено заседание исполкома фонда, на котором будет объявлено несколько десятков новых компенсаций. В будущем планируется, что фонд будет выплачивать по несколько десятков компенсаций еженедельно. Бенефициарами фонда являются раненые, родители, супруги и дети погибших или пропавших без вести.

“Вопрос может заключаться в том, почему эти компенсации задерживаются по времени, почему еженедельно не выплачивается по несколько десятков компенсаций. Семейные, родительские, брачные узы должны быть подтверждены, для этого необходимы соответствующие пакеты документов. На данный момент к подготовке документов привлечены областные администрации, администрации районов Еревана. Задействованы опытные сотрудники. Весь процесс подготовки документов осуществляется бесплатно. Если семья не обращается в местное самоуправление, орган сам находит семью”, - представил исполнительный директор фонда. Варужан Аветикян подчеркнул, что ограничений по времени нет. Сколько бы лет ни прошло, это право сохраняется. По его словам, были случаи, когда родители не могли обратиться в фонд, так как не были в Армении, обратились лишь по прошествии трех лет. Их права защищены. Варужан Аветикян заверил, что все делается для того, чтобы ни один бенефициар не остался бы в стороне.

На данный момент фонд выплачивает компенсации семьям погибших, хотя в качестве бенефициаров считаются и военнослужащие, получившие инвалидность. В случае второй группы нужно время. Раненому солдату необходимо пройти курс лечения, в ходе которого должно произойти некоторое восстановление здоровья, а затем, после соответствующего обследования, выдается постановление о группе инвалидности. После этого данный военнослужащий уже становится бенефициаром фонда.

“Этот процесс происходит не в течение дня или недели, в ближайшем будущем у нас появятся и люди с ограниченными возможностями”, - сказал Варужан Аветикян.

Содействие, оказываемое фондом бенефициарам, будет постоянным. Семьям погибших, нетрудоспособных или пропавших без вести военнослужащих выплачивается единовременная материальная компенсация в размере 10 млн драмов. Затем в течение 20 лет ежемесячно будет выплачиваться от 200 000 до 300 000 драмов. Сумма варьируется в зависимости от звания военного. Сумма получателя с инвалидностью делится, единовременная помощь составит 5 миллионов драмов, ежемесячная сумма составит 100 000 - 200 000 драмов. Если у военнослужащего 3 и более детей, фонд выплатит дополнительно по 100 000 драмов.