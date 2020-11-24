Родные пропавших без вести военнослужащих проводят акцию у посольства РФ

Родители и родные военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в Арцахе, проводят акцию у посольства России в Армении.

Как передает «Арменпресс», участники акции для передачи в посольство РФ написали письмо и составили список имен пропавших без вести военнослужащих.

В письме они просят оказать содействие в скорейшем начале поисковых работ военнослужащих на подконтрольной Азербайджану территории.

Участники акции ждут, чтобы кто-то из посольства вышел к ним, выслушал их проблему и взял письмо и список с именами пропавших без вести.

Родные пропавших ранее собирались у здания Минобороны Армении, после решили продолжить акцию у посольства РФ.