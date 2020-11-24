Бывший член КС Ким Балаян объявил голодовку
Бывший член Конституционного суда Ким Балаян объявил голодовку с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает «Арменпресс», Ким Балаян объявил об этом в разговоре с журналистами.
Ранее, 23 ноября, голодовку объявил член Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Гегам Манукян.
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