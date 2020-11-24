МККК значительно увеличит бюджет и состав миссии по проведению работ в Нагорном Карабахе

Международный комитет Красного Креста значительно увеличит состав своей миссии для осуществления работ в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», об этом в интервью RBC сказал председатель МККК Питер Маурер, добавив, что уже принято решение и об увеличении бюджета миссии.

“Если до войны бюджет нашей миссии в регионе составлял 10 млн швейцарских франков (около $ 11 млн), то в следующем году он составит 45 млн швейцарских франков ($49,4 млн). То есть мы увеличим свое присутствие в четыре раза. У нас там было довольно много людей. Теперь мы планируем отправить в регион дополнительно еще 400 - 500 человек”, - сказал Маурер.

По словам президента МККК, задачей сотрудников миссии Международного комитета будет оказание помощи пострадавшим с обеих сторон конфликта.

“Один из самых актуальных вопросов - это поиск и опознание тел погибших. Каждая сторона теперь ищет тела в областях, находящихся под их контролем, которые легко найти. Работать на линии соприкосновения сложно. На линии фронта, где шли бои, есть мины, там очень сложно находить тела погибших”, - представил он.

Маурер сказал, что у МККК есть разработанные программы и лучший опыт, чтобы эти работы осуществлялись с максимальным достоинством, тела погибших идентифицировались и передавались их родным.

По словам Маурера, в случае затягивания поисковых работ тел погибших возможны самые неприятные последствия.

“Если мы не сможем найти тела к зиме, могут возникнуть сложности с опознанием, так как существует вероятность того, что зимой тела начнут разлагаться. Мы знаем из прошлого опыта, если мы не будем действовать быстро, то усложним обсуждение вопросов о пропавших без вести в будущем”, - сказал президент МККК Питер Маурер.