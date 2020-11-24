100 млн драмов, предназначенных для новогодних мероприятий, мэрия Еревана перечислит Степанакерту

Мэрия Еревана на 3-м заседании 5-й сессии Совета старейшин Еревана приняла решение для осуществления работ капитального характера перечислить Степанакерту 100 млн драмов, предназначенных для новогодних мероприятий.

Как передает «Арменпресс», об этом на 3-м заседании 5-й сессии Совета старейшин сказал заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян.

Эти 100 млн драмов будут выделены из резервного фонда административной части бюджета Еревана на 2020 год.

“Сумма будет выделена для осуществления восстановительных капитальных работ гражданских инфраструктур и объектов, поврежденных вследствие обстрелов Степанакерта”, - отметил Нерсисян.

На вопрос члена фракции “Процветающая Армения” Микаела Манрикяна будут ли сделаны и другие ассигнования, заместитель мэра дал положительный ответ.

“У нас есть НКО, которые были созданы еще в прошлом году и которым мы выделили крупные суммы, однако они своей деятельностью не оправдали себя. Предлагаю взять определенную часть средств, выделенных этим НКО, и передать их Степанакерту, чтобы можно было провести ощутимые работы”, - предложил Манрикян.

По словам Нерсисяна, Арцах получит перечисления, однако они должны обсудить какие.

“Мы с любовью принимаем к обсуждению ваше предложение, после чего и решим, как будем его реализовывать”, - подчеркнул Нерсисян.

Председатель постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам Левон Ованнисян объявил о положительном заключении по проекту перечисления денег Степанакерту.

Члены Совета старейшин единогласно проголосовали за проект.