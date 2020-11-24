Маркос Арутюнян отказывается от должности заместителя председателя одной из комиссий мэрии Еревана

Член фракции “Процветающая Армения” в Совете старейшин Еревана Маркос Арутюнян подал заявление об отставке с должности зампредседателя комиссии по градостроительству и землепользованию.

Как передает «Арменпресс», об этом на 3-м заседании 5-й сессии Совета старейшин объявил член Совета старейшин Еревана Микаел Манрикян.

“Мы передали мэру письмо, в котором Маркос Арутюнян отказывается от должности заместителя председателя Комиссии по градостроительству и землепользованию. Сегодня он будет исполнять свои полномочия”, - отметил Манрикян.