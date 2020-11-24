Изабелла Абгарян представила заявление о выходе из фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана

Член фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана Изабелла Абгарян представила заявление о выходе из состава фракции.

Как передает «Арменпресс», об этом на 3-м заседании 5-й сессии Совета старейшин объявил заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян.

“Изабелла Абгарян продолжит полномочия члена Совета старейшин и свою работу в соответствующей комиссии”, - отметил Саркисян.