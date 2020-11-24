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Габриел Балаян освобожден от должности заместителя министра обороны Армении

Габриел Балаян освобожден от должности заместителя министра обороны Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Габриел Балаян освобожден от должности заместителя министра обороны. «Арменпресс» передает, что об этом сообщается на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Арменя “Об общественной службе”, Габриел Балаян освобожден от должности заместителя министра обороны”, - говорится в решении премьерюминистра.

Габриел Балаян занимал пост замминистра обороны Армении с 29 мая 2018 года.


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