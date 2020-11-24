Ушел из жизни фотограф, директор Музея Параджанова Завен Саркисян

Скончался директор музея Сергея Параджанова Завен Саркисян.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил композитор, заслуженный деятель искусств Армении Ерванд Ерзнкян.

Он написал: “Ушел из жизни мой друг, человек с большой буквы - Завен Саркисян. Покойся с миром”.

Завен Саркисян родился в Ереване в 1947 году. В 1972 году окончил Ереванский политехнический институт. Параллельно с учебой работал старшим техником в Ереванском НИИ математических машин. Был старшим инженером на заводе “Сириус”, в 1974 - 1986 годах, старшим референтом департамента по внешним отношениям Совета министров Армянской ССР.

В 1986 году Завен Саркисян был назначен директором Государственного музея народного творчества Армении, занимал эту должность до 1992 года. С 1992 г. по настоящее время Завен Саркисян был директором музея Сергея Параджанова.

Завен Саркисян с ранних лет занимался фотографией. Как фотограф он работал с Параджановым. У него были персональные выставки в Армении, США, Франции, Германии, Китае и ряде других стран. Завен Саркисян был награжден памятной медалью премьер-министра Республики Армения.