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Ушел из жизни фотограф, директор Музея Параджанова Завен Саркисян

Ушел из жизни фотограф, директор Музея Параджанова Завен Саркисян

Скончался директор музея Сергея Параджанова Завен Саркисян.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил композитор, заслуженный деятель искусств Армении Ерванд Ерзнкян.

Он написал: “Ушел из жизни мой друг, человек с большой буквы - Завен Саркисян. Покойся с миром”.

Завен Саркисян родился в Ереване в 1947 году. В 1972 году окончил Ереванский политехнический институт. Параллельно с учебой работал старшим техником в Ереванском НИИ математических машин. Был старшим инженером на заводе “Сириус”, в 1974 - 1986 годах, старшим референтом департамента по внешним отношениям Совета министров Армянской ССР.

В 1986 году Завен Саркисян был назначен директором Государственного музея народного творчества Армении, занимал эту должность до 1992 года. С 1992 г. по настоящее время Завен Саркисян был директором музея Сергея Параджанова.

Завен Саркисян с ранних лет занимался фотографией. Как фотограф он работал с Параджановым. У него были персональные выставки в Армении, США, Франции, Германии, Китае и ряде других стран. Завен Саркисян был награжден памятной медалью премьер-министра Республики Армения.


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