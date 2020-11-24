Видеоматериалы о пленных во многих случаях не связаны с военными действиями в Арцахе: СНБ

Служба национальной безопасности Армении распространила сообщение, в котором говорится, что в последние дни в интернете широко распространяются видеоматериалы о пленных солдатах и гражданских лицах, которые имеют неизвестное происхождение, и, согласно полученным данным, во многих случаях не имеют никакого отношения к военным действиям в Республике Арцах.

«Арменпресс» представляет сообщение СНБ Республики Армения.

“Распространение этих кадров, снятых в других государствах, часто и намеренно смонтированных, по понятным причинам создает панику среди армянского общества, отрицательно влияя на общественное настроение.

Учитывая наличие подобных явлений, Служба национальной безопасности Армении призывает воздерживаться от распространения подобных видеоматериалов в интернете и в этой сфере также руководствоваться исключительно информацией, предоставляемой официальными источниками информации”, - говорится в сообщении СНБ.