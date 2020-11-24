Мхитарян признан лучшим игроком матча “Рома” - “Парма”

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча 8-го тура чемпионата Италии “Рома” - “Парма”.

Как передает «Арменпресс», по итогам голосования, проведенного “Ромой”в Twitter Мхитарян признан лучшим игроком.

В рамках 8-го тура чемпионата Италии “Рома” принимала “Парму”. “Волкам” удалось открыть счет на 28-й минуте, отличился Майораль. Затем своей яркой игрой капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян стал автором дубля. Он сделал два точных броска на 32-й и 40-й минутах. Мхитарян становился автором голов во всех последних 3-х матчах итальянского клуба.