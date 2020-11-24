ВВП Армении по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 38,6%

Валовой внутренний продукт Армении в третьем квартале 2020 года, по предварительным данным, составил 1 трлн 744 млрд 942.4 млн драмов (в текущих ценах), что по сравнению с тем же кварталом прошлого года сократилось на 9.1%, а по сравнению со вторым кварталом 2020 года вырос на 38.6%.

Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, ВВП на душу населения Армении в июле - сентябре этого года составил 588 434 драмов, или 1 212 долларов США.

В структуре ВВП за третий квартал 2020 года самая большая доля - 17,1% приходится на отрасль сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, против 10,8% за предыдущий квартал. Вторая по величине доля приходится на отрасль обрабатывающей промышленности - 12% (во втором квартале 2020 года - 12,6%), третья - сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - 10,7% (10,8%), далее следуют строительная отрасль - 7,3% (4,8%), деятельность с недвижимостью - 6,8% (6,7%). Доля финансовой и страховой деятельности в ВВП Армении в третьем квартале 2020 года составила 6%, в предыдущем квартале этот показатель составлял 7,8%.