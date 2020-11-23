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В ООН заявили о готовности работать с Россией для гуманитарной помощи в Карабахе

В ООН заявили о готовности работать с Россией для гуманитарной помощи в Карабахе

Специалисты ООН готовы работать совместно с Россией для оценки объема гуманитарного содействия, необходимого в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"В ответ на запрос Российской Федерации с указанием роли и модальностей работы российского межведомственного центра по гуманитарной помощи, генсек подтвердил, что Управление по координации гуманитарных вопросов и другие отделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможности совместных действий на земле с целью проведения первоначальной независимой оценки в Нагорном Карабахе и окружающих областях для полного понимания гуманитарных потребностей в регионе, как только это станет возможным", - сказал он.


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