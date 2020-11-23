Есть взаимное доверие, и можем работать ради будущего: стартовал визит президента Армении в Иорданию

Стартовал кратковременный рабочий визит президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Хашимитское Королевство.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян продолжает встречи с руководителями разных стран арабского мира, чтобы подтвердить нашу дружбу и готовность к сотрудничеству, расширению и укреплению связей с этими странами.

Президент Республики Армения Армен Саркисян 23 ноября встретился с королём Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II Ибн Аль-Хусейном Аль-Хашими. Сначала состоялась беседа тет-а-тет, после чего прошла встреча в расширенном составе. На встрече присутствовали премьер-министр Иордании Бишер Хасавнех, министр иностранных дел Айман Сафади, министр промышленности, торговли и снабжения Маха Али и другие официальные лица.

Король Абдалла II является деятелем, пользующимся большим авторитетом в исламском мире, представителем королевской династии Хашимитов, представителем 41-ого поколения от Пророка Мухаммада, взошёл на трон 7 февраля 1999 года. Абдалла II является попечителем христианских и исламских святынь Иерусалима.

Приветствуя визит президента Армении, король Иордании Абдалла II сказал, что две страны объединяют крепкая дружба и исторические узы. Король Абдалла II с теплотой вспомнил о своем официальном визите в Армению в феврале этого года и поблагодарил президента и народ Армении.

Было отмечено, что сегодня Армения сталкивается с множеством проблем и, как хороший друг и родственник, рассчитывают на тесное сотрудничество и поддержку.

Президент Армен Саркисян поблагодарил за теплое гостеприимство, слова поддержки и неизменную готовность к дальнейшему развитию отношений между двумя странами на всех уровнях. Он напомнил о конструктивных переговорах с королем Иордании в Ереване несколько месяцев назад и планах на будущее.

«Есть взаимное доверие, и можем работать ради будущего, - сказал президент Армении. - В трудные минуты становится ясно, кто твой настоящий друг и родственник». Отметив, что есть надежда на выход из любой сложной ситуации, президент выразил уверенность, что намеченные программы будут реализованы, и будет налажено более глубокое сотрудничество.

Коснувшись возможностей развития двусторонних отношений в теплой и дружественной атмосфере и максимально эффективного использования имеющегося потенциала в различных сферах, президент Армении и король Иордании выразили готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество. По их словам, у этих двух стран много общего, они являются носителями древних цивилизаций и ценят человеческие ресурсы: Иордания, как и Армения, сделала человеческий потенциал своим главным двигателем развития.

Собеседники сошлись во мнении, что Армения и Иордания могут успешно сотрудничать, в частности, в сферах новейших технологий, образования, науки, здравоохранения, продовольственной безопасности, туризма, и опыт Иордании в работе с перемещенными лицами может быть поучительным для Армении.

На встрече были также обсуждены совместные усилия в борьбе с коронавирусом, его здоровоохранительными и социально-экономическими последствиями, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, усилия по установлению мира на Ближнем Востоке.

Президент Саркисян проинформировал короля Иордании о последствиях азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха и ситуации в этом контексте. Иорданская сторона заявила, что использовала свои связи и престиж на международной арене для содействия усилиям по установлению мира.