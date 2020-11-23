Премьер-министр Пашинян посетил военно-промышленные компании 

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра высокотехнологической промышленности Акопа Аршакяна посетил научно-производственное объединение “Гарни Лер” и новый военно-промышленный завод “Арсенал”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе визита премьер-министр ознакомился с производственным и профессиональным потенциалом завода, видами и возможностями развития продукции.

Премьер-министру были представлены производимые на заводе артиллерийское оружие, снаряды и боеголовки.

Из новых образцов были представлены оснащенные ночным и дневным стрелковым прицелом автоматические и дистанционно управляемые, крупнокалиберные системы огнестрельного оружия.

В ближайшее время завод получит новые инвестиции и увеличит производственные мощности, создавая новые рабочие места и расширяя возможности экспорта.

Премьер-министр подчеркнул важность непрерывного развития военно-промышленной сферы и на месте поручил продолжать быстрыми темпами наращивать производственные мощности в плане увеличения объемов и видов вооружения.