В Арцахе прокомментировали информацию о приближении ВС Азербайджана к общине Бердашен
19:40, 23 Ноябрь, 2020
Информационный штаб Арцаха прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о приближении вооруженных сил Азербайджана к административным границам общины Бердашен Мартунинского района Арцаха с представителями российской стороны.
“Доводим до вашего сведения, что вопрос заключается в уточнении границ бывшей НКАО, он находится в центре внимания правительства Арцахской Республики.Следите только за официальными новостями”, - как сообщает Арменпресс, отметили в Информационном штабе Арцаха.
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