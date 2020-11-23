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В Арцахе прокомментировали информацию о приближении ВС Азербайджана к общине Бердашен

В Арцахе прокомментировали информацию о приближении ВС Азербайджана к общине Бердашен

Информационный штаб Арцаха прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о приближении вооруженных сил Азербайджана к административным границам общины Бердашен Мартунинского района Арцаха с представителями российской стороны.

“Доводим до вашего сведения, что вопрос заключается в уточнении границ бывшей НКАО, он находится в центре внимания правительства Арцахской Республики.

Следите только за официальными новостями”, - как сообщает Арменпресс, отметили в Информационном штабе Арцаха.
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