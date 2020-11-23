При подрыве мины в Карабахе получил ранение российский офицер и сотрудники МЧС Арцаха
При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, об этом сообщило министерство обороны РФ.
Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской Республики пострадали.
Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в боях.
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