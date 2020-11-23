С 16 по 22 ноября в Национальном центре кризисного управления МЧС зарегистрировано 324 случая, из них 145 чрезвычайные, среди прочих - 57 пожаров, 2 обрушения, 1 взрыв, 8 попыток суицида, 68 дорожно-транспортных происшествий, а также 130 бытовых вызов. Пострадало 88 человек, благодаря оперативно-спасательным работам 2 человека были спасены. На прошлой неделе было зарегистрировано 17 случаев смерти. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Зарегистрировано 7 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами произошло 2 случая блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 3 гражданам и перенесли в безопасное место 3 транспортных средства, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на автодорогах.