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В Германии неизвестный устроил стрельбу

В Германии неизвестный устроил стрельбу

Неизвестный устроил стрельбу в немецком городе Меккенхайм недалеко от Бонна и ранил полицейского, в ходе перестрелки злоумышленник скончался, сообщается в пресс-релизе местной полиции, размещенном на Presse Portal.

Вечером в воскресенье в полицию поступил вызов от жителей, которые сообщили о мужчине, устроившем хаотичную стрельбу на улицах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Злоумышленник начал стрельбу в направлении прибывающих на место правоохранителей и ранил полицейского. Пострадавшего доставили в больницу. В итоге в ходе перестрелки с членами спецподразделения полиции злоумышленник получил смертельные ранения. По имеющейся на данный момент информации, больше никто не пострадал.

Расследованием занялась прокуратура и уголовная полиция Бонна. О личности и мотивах преступника не сообщается.

 


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