Премьер-министр начал серию встреч с представителями сферы бизнеса

Премьер-министр Никол Пашинян для обсуждения вопросов экономической деятельности в Армении и восстановления инвестиционного климата начал серию встреч с представителями бизнес сообщества. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

23 ноября премьер-министр встретился с президентом Союза промышленников и предпринимателей Арсеном Казаряном, основателем концерна “SIL” Хачатуром Сукиасяном, основателем “Alex Holding Самвелом Алексаняном”, владельцем компании “Sovrano” Арманом Саакяном, владельцем группы “Spayka” Давидом Казаряном и основателем компании “Menu AM” Вааном Керобяном.

В центре обсуждений был вопрос укрепления государственной деловой среды, обеспечение преемственности инвестиционных программ, восстановление экономического подъема. Достигнуты конкретные договоренности.

Встречи с представителями бизнес сообщества будут продолжены.