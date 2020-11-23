В конце минувшей недели президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями общественности: политологами, аналитиками, журналистами, общественными деятелями и деятелями культуры. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В течение встречи, длившейся более двух часов, президент Саркисян и участники встречи обменялись мнениями о сложившейся в стране ситуации, возникших многочисленных трудностях, о - возможностях преодоления существующего кризиса: экономического, внутриполитического, морально-психологического и эпидемиологического. Была подчеркнута важность сохранения стабильности в стране, необходимость системного становления государственных институтов и структур. Были затронуты и тема нетерпимости в социальных сетях и опасное изобилие фейковых новостей и фейковых пользователей, недопустимость раскола народа и поляризации общества.

Участники встречи задали президенту Республики множество вопросов, а также высказали свои точки зрения относительно сложившейся в стране ситуации и выхода из нее.