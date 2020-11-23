Андраник Пилоян представил принципы, которыми будет руководствоваться в ходе своей деятельности

Министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян с представителями структурно-территориальных подразделений МЧС провел свое первое совещание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС Армении.

Министр Пилоян представил принципы, которыми будут руководствоваться в ходе своей деятельности, добавив, что с внедрением новых программ он продолжит развивать и ранее запущенные программы. О работе, проделанной в течение недели, доложили руководители подразделений, руководители аварийно-спасательных служб Еревана и общин. Среди прочих задач министр подчеркнул приоритетность подготовки системы гражданской обороны к зимнему сезону. После совещания Андраник Пилоян обошел здание министерства, познакомился с сотрудниками МЧС.