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Для получения инвалидности раненым военнослужащим не нужно куда-либо ходить: Месроп Аракелян

Для получения инвалидности раненым военнослужащим не нужно куда-либо ходить: Месроп Аракелян

Не нужно куда-либо ходить, писать заявления или подавать документы о предоставлении раненым военнослужащим группы инвалидности. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр труда и социальных дел Армении Месроп Аракелян.

“Уважаемые соотечественники, весь процесс предоставления военнослужащим группы инвалидности будет организован через Министерство труда и социальных дел. Ни раненному военнослужащему, ни члену его семьи не нужно никуда ехать, чтобы написать заявление или подать документы”, - сообщил Месроп Аракелян.

В соцсетях циркулировала информация, что раненые военнослужащие должны собрать документы для получения группы инвалидности и посетить соответствующие организации.


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