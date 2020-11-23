Член Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн Гегам Манукян объявил бессрочную голодовку с требованием отставки премьер-министра Никол Пашиняна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Манукян написал на своей странице в Facebook.

“Как гражданин Республики Армения, обеспокоенный данной ситуацией, переживающий как личную так и национальную трагедию в связи с потерей значительной части нашей Родины в результате некомпетентных и деструктивных действий властей Армении и особенно премьер-министра Пашиняна, осознающий, что это правительство во главе с премьер-министром Пашиняном недееспособно, оно не сможет произвести в стране перемены, провести переговоры и попытаться добиться лучших условий в арцахском вопросе, я объявляю бессрочную голодовку с одним лишь требованием - Никол Пашинян должен уйти в отставку”, - написал Манукян.

Гегам Манукян добавил, что другие подробности он представит в 13:00 у памятника основателю Первой Республики Араму Манукяну.

С 11 ноября 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги с требованием отставки премьер-министра.