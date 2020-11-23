Посол Арташес Туманян встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Сейедом Абасом Аракчи

22 ноября посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в ходе встречи посол Туманян проинформировал своего собеседника о ситуации в Арцахе и о текущих событиях в Армении после подписания трехстороннего заявления руководителей Армении, Азербайджана и России.

Стороны обменялись мнениями относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта и послевоенных процессов, участию региональных и внерегиональных сил и возможных дальнейших развитий.

Обсуждались направления и возможности взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Ираном, в сложившихся сложных условиях. Обе стороны выразили уверенность в необходимости поддержания и укрепления постоянных связей между государственными органами и общественными кругами, проведения консультаций, а также активизации совместной работы по направлениям текущего сотрудничества.