В Армении подтверждено 485 новых случаев COVID-19, вылечились 1 009 заболевших

По состоянию на 23 ноября в Армении всего подтверждено 126 709 случаев COVID-19, 95 099 заболевших вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 29 131 пациент. Всего проведено 488 393 тестов.

Таким образом, последние сутки проведено 1 305 тестов, подтверждено 485 новых случаев COVID-19, вылечились 1 009 заболевших, есть 24 летальных исхода.

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 503.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.