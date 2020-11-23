Франция - друг Армении и армянского народа: она рядом с нами: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщая о прибытии в Армению самолета с гуманитарной помощью из Франции, отметил, что дружественная Франция рядом с Арменией и армянским народом.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter.

“Франция - друг Армении и армянского народа, она рядом с нами. Первый самолет с гуманитарной помощью от правительства Франции совершил посадку в Ереване”, - написал Пашинян.

Первый самолет с гуманитарной помощью, объявленной президентом Франции, прибыл в Ереван. Самолет, арендованный Кризисным центром Министерства иностранных дел Франции, доставил медицинское оборудование, лекарственные средства для укрепления потенциала системы здравоохранения Армении, а также предметы первой необходимости для лиц, перемещенных из Нагорного Карабаха в Армению. Следующий самолет с гуманитарной помощью из Франции прибудет в Армению 27 ноября.