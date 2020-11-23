Будет создан Информационно-туристический центр особо охраняемых территорий Армении

Министерство окружающей среды в рамках проекта “Программа содействия охраняемым территориям. Армения” в лесопарке Джрвеж ГНКО “Заповедно-парковый комплекс” предусматривает создание информационно-туристического центра с современными проектными решениями и критериями. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды Армении. Для обсуждения концепции строительства центра Министерство окружающей среды привлекает внимание дизайнеров, архитекторов и архитектурных компаний. Это прекрасная возможность воплотить в жизнь свои смелые идеи, новаторские подходы и представить публике свое новое архитектурное видение.

Проект станет своеобразным мостом между общественностью, специалистами отрасли, компаниями и государственным ведомством.

25 ноября Минприроды планирует совместно со специалистами посетить лесопарк Джрвеж для осмотра на месте территории будущего информационно-туристического центра. Планируется совместное обсуждение, обмен мнениями относительно концепции строительства центра, выбора наиболее подходящей площадки из 2 - 3 ранее отобранных площадей для создания центра.

Заинтересованные проектом лица и организации, могут писать на эл. адрес: [email protected] или звонить по номеру 093 54 99 55.

Следует отметить, что на данном этапе проекта министерство ожидает добровольного содействия заинтересованных участников, на последующих этапах будет объявлен открытый тендер на проектирование Информационно-туристического центра особо охраняемых территорий Республики Армения в соответствии с процедурами “Программы содействия охраняемым территориям. Армения”, возможность участвовать в нем смогут иметь все лица и организации, соответствующие требованиям конкурса.

Транспортные расходы по организации визита в лесопарк Джрвеж из Еревана, запланированного на 25 ноября, возьмет на себя Министерство окружающей среды.

Выезд 25 ноября в 11:00, г. Место сбора: напротив центрального входа 3-го корпуса правительства Республики Армения.

Количество участников визита ограничено, просим заранее зарегистрироваться по следующей ссылке: https://forms.gle/ALhRcgExB7GMbQBc7

Для получения дополнительной информации по организационным вопросам можете связаться по телефону: 093 54 99 55”, - говорится в сообщении.