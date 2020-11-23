В селе Балаовит произошло ДТП: есть пострадавшие

В Областной центр кризисного управления Котайка 23 ноября в 01:49 поступила информация, что на центральной улице села Балаовит произошло ДТП, в машинах остались заблокированные люди.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала спасательная группа Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил СС МЧС.

Выяснилось, что столкнулись автомобили марок “Opel Astra” (водитель Ованнес Б., 1998 г. р.) и “Alfa Romeo” (водитель Манук О., 1985 г. р.).

До прибытия спасателей на место происшествия пассажиры автомобиля марки “Opel Astra” Геворг М. (1992 г. р.), Татул С. (1993 г. р.), водитель автомобиля марки “Alfa Romeo” были выведены из машин и госпитализированы в медицинский центр города Абовян. Врачи состояние здоровья Геворга М. И Татула С. оценили как удовлетворительное, а Манука А. - как средней тяжести.

Спасатели обесточили автомобили.