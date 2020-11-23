Благодаря усилиям и действиям высшего руководства РФ удалось остановить кровопролитие: Арутюнян

Президент Арцаха Араик Арутюнян подчеркивает, что благодаря усилиям и действиям, предпринятым высшим руководством Российской Федерации, удалось остановить кровопролитие в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, президент Арцаха отметил об этом на своей странице в Facebook.

“Благодаря усилиям и действиям, предпринятым высшим руководством Российской Федерации, удалось остановить кровопролитие в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в нашем регионе. В соответствии с указом Президента Российской Федерации на территорию нашей Республики были введены российские миротворческие силы. На сегодняшний день российский миротворческий контингент завершил развёртывание и приступил к выполнению поставленных перед ним задач, став важным стабилизирующим фактором в сложившейся вокруг нашей республики сложной ситуации.

С командным составом российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым уже налажено эффективное сотрудничество. Выполнение основных задач по поддержанию мира, стабильности и безопасности наших граждан требует от личного состава миротворческого контингента высокого профессионализма и стойкости, что сопряженно иногда с риском для жизни. От имени нашего народа хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и усилия, прилагаемые в целях стабилизации обстановки, создания благоприятных условий для установления и поддержания мира, решения различных задач.

Высоко оценивая вклад и усилия Российской Федерации по стабилизации обстановки, хотел бы выразить отдельную благодарность за неравнодушное отношение к судьбе жителей Арцаха, оказываемую гуманитарную помощь и деятельное участие в восстановлении и развитии Республики Арцах. В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры создается Межведомственный центр гуманитарного реагирования. По приказу министра обороны Российской Федерации для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования будет дополнительно сформировано еще пять центров.

Российские военнослужащие сопровождают наших граждан, ранее покинувших зону конфликта, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами. Первый гуманитарный конвой МЧС уже прибыл в Нагорный Карабах”, - отметил президент Республики Арцах.