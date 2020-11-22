Операция архиепископа Паргева прошла успешно
Предстоятель Армянской Западной епархии США Армянской Апостольской церкви архиепископ Овнан Тертерян сообщил, что предстоятелю Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископу Паргеву Мартиросяну была успешно сделана операция в одной из больниц Лос-Анджелеса.
Как передает Арменпресс, в сообщении на странице Западной Армянской епархии США в Facebook также упоминается: «Предстоятель Армянской Западной епархии Армянской Апостольской церкви в США архиепископ Овнан Тертерян и верующие возносят молитву, прося у Всевышнего скорейшего выздоровления архиепископу Паргеву Мартиросяну».
Ранее стало известно, что у предстоятеля Арцахской епархии архиепископа Паргева случился сердечный приступ. Обследование в Медицинском центре «Измирлян» показало, что он перенес сердечный приступ на ногах. Первый сердечный приступ врачи диагностировали у архиепископа, когда он был в США на мероприятии по сбору средств для Всеармянского фонда.
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