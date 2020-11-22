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COVID-19:  в Армении зарегистрировано 1385 новых случаев, выздоровел 1261 человек

COVID-19:  в Армении зарегистрировано 1385 новых случаев, выздоровел 1261 человек

По состоянию на 11:00 часов  22 ноября, в Армении подтверждено 126 224 случая заболевания коронавирусом, из которых 94 090 – случаи выздоровления, а 1952 человека  скончались.

В настоящее время лечение от коронавирусной болезни проходит 29 681 человек. Всего было проведено 487 088 тестов.

Как сообщили  Арменпресс  в Минздраве РА, 21 ноября было проведено 3436 тестов, в  результате которых подтверждено 1385 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 1 261 человек, 21 человек скончался.

В этот же день было зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев  501.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

 

 


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