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Вице-премьеры Армении и России обсудили меруы преодоления последствий гуманитарной катастрофы НК

Вице-премьеры Армении и России обсудили меруы преодоления последствий гуманитарной катастрофы НК

 Вице-премьеры Республики Армения Мгер Григорян и Тигран Авинян приняли членов прибывшей в Ереван правительственной делегации РФ во главе с заместителями председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком и Алексеем Новаком. 

Как сообщили Арменпресс в правительстве  Армении, во  встрече также принял участие министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

Армянская сторона поблагодарила правительство России за усилия по установлению режима прекращения огня, а также за активное участие в мероприятиях по противодействию и нейтрализации последствий гуманитарного кризиса в Арцахе.

Стороны подробно обсудили программу восстановления нормальной жизнедеятельности в Арцахе и организации безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц.

Участники встречи обсудили также ряд вопросов, касающихся сфер транспорта, энергетики и бизнеса.


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