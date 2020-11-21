Попытки поставить под сомнение трехстороннее заявление недопустимы. Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает недопустимыми попытки подвергнуть сомнению трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху как в Армении, так и за рубежом. При этом он отметил, что это было подчеркнуто во время встреч в Армении.

Как передает Арменпресс, Сергей Лавров сказал об этом на брифинге с журналистами, комментируя визит российской делегации, а также встречу с руководством Армении.

По его словам, проведены всесторонние обсуждения, а главное, стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением точного выполнения заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана, обеспечением осуществления миротворческой деятельности, а также проведением гуманитарных операций по поддержке мирного населения.

«Все согласились, что это заявление было единственным выходом из ситуации, которая была несколько недель назад чрезвычайно острой. Подчеркивалось, что все попытки поставить под сомнение это заявление не только внутри страны, но и за ее пределами - недопустимы. И мы подтвердили нашу решимость сделать все возможное, чтобы объявление продолжалось. Руководство Армении – и президент, и премьер-министр, с которыми мы встречались, подчеркнули, что заявление помогло решить серьезные проблемы, помогло спасти жизни, и что они привержены дальнейшему выполнению соглашения", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, были высоко оценены работа российских миротворцев, а также указ президента России о создании центра гуманитарного реагирования. Были затронуты актуальные двусторонние вопросы.

Лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий 10 ноября в 01:00.