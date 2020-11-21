Премьер-министр Армении представил новоназначенного министра труда и соцвопросов

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату министерства труда и социальных вопросов новоназначенного министра Месропа Аракеляна. Никол Пашинян поблагодарил бывшего министра Заруи Батоян за выполненную работу и пожелал Месропу Аракеляну успехов в дальнейшей деятельности.

“В целом можно предположить, что в силу ряда обстоятельств социальная напряженность усилится - в связи с эпидемией коронавируса, войной, ее последствиями и экономической ситуацией. В сфере труда и социальной защиты необходимо придать большой темп работе и достигать конкретных результатов. Я только что сказал господину Аракеляну, что сейчас не время говорить, что нужно время, чтобы приступить к работе, разобраться в особенностях. Необходимо немедленно приступить к работе и достичь конкретных результатов. Надеюсь, что госпожа Батоян и коллектив министерства полностью поддержат новоназначенного министра в этой работе. Это наша общая задача, и мы должны сконцентрировать свои усилия на решении этой проблемы”, - как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сказал премьер-министр Пашинян.

Заруи Батоян поблагодарила премьер-министра за доверие и совместную работу. “Для меня было большой честью работать в правительстве Республики Армения и служить гражданам Республики Армения. Хочу выразить особую благодарность аппарату за тяжелую работу, проделанную в ходе эпидемии, а также во время войны. Мы все знаем, что в случае возникновения каких-либо проблем, в первую очередь последствия проявляются в социальной сфере. Мы планировали внести много системных изменений в 2020 году, однако проблемы сильно задержали их. Тем не менее мы проделали большую подготовительную работу, и надеюсь, что вместе с господином Аракеляном мы сможем осуществить и эти работы. Я как сторонник равных возможностей и человек социальной сферы буду и дальше служить Республике Армения. Желая успехов господину Аракеляну, отмечу, что готова поддерживать работу министерства, текущие программы, быть всегда на связи и с министром, и с нашими коллегами по министерству”, - сказала Заруи Батоян.

В свою очередь, новоназначенный министр Месроп Аракелян также поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие. “Как отметила госпожа Батоян, этот год был очень тяжелым с точки зрения социальных вопросов, и функции и обязанности министерства в этом отношении действительно были сложными. В данный момент я также выделяю проблемы, возникшие в социальной сфере, которые необходимо решить как можно скорее. Моей целью и целью команды министерства будет создание новых результатов в ежедневном режиме. Уверяю вас, что в очень короткие сроки мы добьемся значительных результатов, чтобы максимально облегчить сложившуюся ситуацию, не забывая при этом программы правительства, которые мы планируем реализовать в социальной сфере”, - подчеркнул новоназначенный министр.