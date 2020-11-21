Министр здравоохранения России предоставил Армении образцы вакцины от COVID-19

В Армению из России были доставлены образцы вакцины COVID-19 «Спутник V».

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Ереване,в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний - на мероприятии по передаче в дар передвижной лаборатории. «Сегодня мы привезли образцы российской вакцины», - сказал министр, передавая образцы вакцины своему армянскому коллеге.

Россия стала первой страной в мире, объявившей об официальной регистрации вакцины против коронавируса. В этой стране уже начался процесс вакцинации.