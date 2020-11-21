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Министр здравоохранения России предоставил Армении образцы вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России предоставил Армении образцы вакцины от COVID-19

В Армению из России были доставлены образцы вакцины COVID-19 «Спутник V». 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Ереване,в  Национальном  центре по контролю и профилактике заболеваний - на мероприятии по передаче в дар передвижной лаборатории. «Сегодня мы привезли образцы российской вакцины», - сказал министр, передавая образцы  вакцины своему армянскому коллеге.

Россия стала первой страной в мире, объявившей об официальной регистрации вакцины против коронавируса. В этой стране уже начался процесс вакцинации.


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