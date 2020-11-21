МЧС должно развиваться с учетом новых вызовов: премьер представил новоназначенного министра ЧС

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство по чрезвычайным ситуациям и представил аппарату структуры новоназначенного министра Андраника Пилояна. Никол Пашинян поблагодарил бывшего министра Феликса Цолакяна за выполненную работу и пожелал новоназначенному министру Андранику Пилояну успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил, что сфера и характер работы для Андраника Пилояна являются совершенно новыми, поскольку он переходит в министерство по чрезвычайным ситуациям из армии: “Однако, по сути, министерство по чрезвычайным ситуациям, Спасательная служба также являются частью наших Вооруженных сил, и в этом плане можем сказать, что изменения не столь велики, и в МЧС также необходимы подобные действия”.

Никол Пашинян также подчеркнул, что во время войны подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям играли очень активную роль, и поблагодарил их за эту роль, добавив: “Считаю также важным, что Спасательная служба, МЧС в целом, развивались дальше, учитывая наши новые вызовы, наши новые потребности, конечно, опираясь на все то, что эффективно существовало до сих пор”.

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян поблагодарил премьер-министра за совместную работу и пожелал новоназначенному министру успехов в его деятельности. “Когда Вы представляли меня здесь как министра, я сказал, что готов служить Родине и народу, и мы сделали все, что было в наших силах. Последние 8 месяцев были действительно тяжелыми, и система работала как часы”, - отметил Феликс Цолакян.

Андраник Пилоян поблагодарил премьер-министра за оказанное высокое доверие и отметил: “Поскольку упомянутая сфера для меня новая, и я переведен сюда из армии, думаю, что в ходе своей работы я постараюсь вложить в эту структуру то хорошее, то позитивное, что у меня было в армии, и к каждому шагу, который был сделан в этой структуре под руководством г-на Цолакяна, я попробую добавить еще один или два. В любом случае, я перешел сюда по Вашему призыву и только с одним условием - быть полезным своему народу и нашей Родине”.