Гарантия нашей безопасности – наши ВС: премьер представил новоназначенного министра обороны

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство обороны и представил высшему офицерскому составу ВС новоназначенного министра Вагаршака Арутюняна. Никол Пашинян поблагодарил бывшего министра Давида Тонояна за его работу и пожелал Вагаршаку Арутюняну успехов в дальнейшей деятельности.

“Мы должны серьезно проанализировать произошедшее, понять, где и почему были допущены ошибки и что нужно сделать, чтобы сделать выводы из этих ошибок. И, в целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и Вооруженных сил. И другой вопрос, в какой логике должны пройти эти реформы, по какому графику они должны пройти, какие задачи они должны решить. Очень важно, чтобы не нарушая имеющиеся в нашей армии и ВС здоровые и конкурентоспособные традиции, мы смогли построить новую логику, новую тактику, новую стратегию, что принесет успех нашей армии и ВС. Потому что гарантом безопасности нашей страны являются именно Вооруженные силы, именно армия”, - сказал премьер-министр.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, бывший министр обороны Давид Тоноян в своей речи отметил: “Многоуважаемый господин премьер-министр, многоуважаемый господин министр, я уже имел возможность выразить свое мнение и подходы в своем публичном выступлении. Еще раз выражаю благодарность личному составу, с которым мы провели эти трудные дни. У нас есть проблемы, которые требуют оперативного решения”. Давид Тоноян выразил готовность передать свой опыт новоназначенному министру для преодоления всех проблем на этом очень сложном и ответственном этапе.

Новоназначенный министр Вагаршак Арутюнян поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие, отметив, что в создавшейся военно-политической ситуации необходимо предпринять соответствующие шаги: “Ситуация связана с деятельностью Турции в регионе, миротворческой миссией Российской Федерации и сложившейся послевоенной ситуацией, которая имеется на данный момент. Я убежден, что мы вместе с офицерским составом, сохранив положительные моменты, которые были у нас в армии, в короткие сроки оценим результаты, субъективные и объективные причины, подготовим новый пакет реформ, о котором мы вам доложим”.

В конце встречи Никол Пашинян еще раз пожелал всем успехов.