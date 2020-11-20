Президент Арцаха поблагодарил МККК за важную роль и деятельность структуры

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 20 ноября принял высокопоставленного представителя Международного комитета Красного Креста (МККК) Паскаля Хунта.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, приветствуя гостя, Арутюнян поблагодарил МККК за его важную роль, подчеркнув, что усилия Красного Креста дали возможность начать процесс вывоза тел погибших из зоны конфликта и поиска пропавших без вести.

По словам президента, вопрос обмена военнопленными также находится в центре внимания властей Арцаха. Он призвал продолжить усилия в этом направлении.

Араик Арутюнян отметил, что власти республики готовы оказывать больше поддержки организации, чтобы сделать процесс запущенных программ более эффективным.

Выразив благодарность за успешное сотрудничество, Паскаль Хунт отметил, что Красный Крест в сотрудничестве с органами заинтересованных сторон продолжает выполнять свои функции с максимальными усилиями, представляя основные результаты президенту. По его словам, в рамках гуманитарной миссии организация также обеспечивает гражданским населением медикаменты, продукты питания и предметы гигиены.

В ходе встречи, в которой также принял участие защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, был обсужден ряд других мероприятий, которые будут осуществляться в рамках сотрудничества.