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РФ может обеспечить жителей Карабаха быстровозводимыми жилыми модулями

РФ может обеспечить жителей Карабаха быстровозводимыми жилыми модулями

Переселенцев, которые должны прибыть в Нагорный Карабах, могут обеспечить жилыми модулями из быстровозводимых конструкций. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"В настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев. По различным оценкам, их число может достигать 30 тысяч человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5 тысяч человек. Для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций", - сказал Зиничев.


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