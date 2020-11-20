Путин подчеркнул важность защиты исторических памятников и религиозных святынь в Нагорном Карабахе

Защита исторических памятников и религиозных святынь в Нагорном Карабахе имеет важное нравственное, человеческое измерение, и здесь весьма востребованно подключение ЮНЕСКО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, об этом заявил Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное нравственное, человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребованно подключение ЮНЕСКО.

Рассчитываем также на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов.

У МИДа России имеются поручения по активной работе на всех этих направлениях. Ожидаем получения в ближайшее время весомых результатов», - сказал Путин.