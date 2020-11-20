Путин сообщил, что находится в постоянном контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане

Президент РФ Владимир Путин отметил, что находится в постоянном контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, об этом заявил Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

“Вы знаете, что я нахожусь в постоянном контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане. И мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время и в Армению, и в Азербайджан будет направлена российская межведомственная делегация в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Её задача – рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов реализации трёхстороннего Заявления от 9 ноября. Включая, конечно же, и гуманитарную проблематику. Рассчитываю, что предстоящие консультации помогут серьёзно продвинуться на этих направлениях”, - сказал президент РФ.