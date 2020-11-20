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Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной

Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе действуют четко и слаженно. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил Владимир Путин на совещании по российской миссии в регионе.

"Оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание наших миротворческих сил — остановить кровопролитие и избежать новых жертв", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что российские военные эффективно контролируют соблюдение режима прекращения огня всеми сторонами, "обстановка в целом стабилизировалась".

Кроме того, миротворцы сопровождают беженцев, приводят в безопасное состояние жилые здания, дороги и социальные объекты, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами, добавил Путин.


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