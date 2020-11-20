ЮНЕСКО готова помочь в сохранении культурно-исторических объектов Нагорного Карабаха

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле 18 ноября приняла в Организации представителей Армении и Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт организации, в этой связи Генеральный директор напомнила о заявлениях Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который выразил свое облегчение и приветствовал заключение соглашения о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее. Об этом соглашении 9 ноября было объявлено в совместном заявлении президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации.

Генеральный директор также подтвердила универсальный характер культурного наследия как свидетельства истории и неотъемлемой части самобытности народов, которые международное сообщество обязано защищать и сохранять для будущих поколений, вне зависимости от текущих конфликтов.

Генеральный директор напомнила о положениях Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней, участниками которых являются как Армения, так и Азербайджан, и которые основаны на убежденности государств-участников в том, что «ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества».

Г-жа Азуле также напомнила о резолюции 2347 (2017) Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается, что «незаконное уничтожение культурного наследия, а также разграбление и незаконный вывоз культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, особенно террористическими группами, и попытки отрицать исторические корни и культурное разнообразие в этом контексте могут подпитывать и усугублять конфликты и препятствуют постконфликтному национальному примирению, тем самым подрывая безопасность, стабильность, управление, социальное, экономическое и культурное развитие пострадавших государств».

Генеральный директор ЮНЕСКО вновь повторила свой призыв от 9 октября к защите наследия в этом регионе и к абсолютной необходимости предотвращения любого дальнейшего ущерба.

В ходе этих встреч Генеральный директор официально предложила техническую поддержку со стороны ЮНЕСКО, представители которой до настоящего времени не смогли посетить эти зоны, несмотря на предпринимавшиеся в прошлом попытки, и которая могла бы с согласия всех заинтересованных сторон осуществить предварительную миссию на местах в целях составления перечня наиболее значимых культурных объектов в качестве предварительного условия эффективной защиты наследия региона.

С учетом этого ЮНЕСКО будет сотрудничать со всеми заинтересованными партнерами в целях создания условий для такой миссии. Начались консультации высокого уровня с государствами-сопредседателями Минской группы.