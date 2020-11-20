КС приостановил положения режима военного положения об ограничении свободы слова
По ходатайству защитника прав человека Армана Татояна Конституционный суд приостановил действие положений постановления правительства об объявлении военного положения, которые касаются ограничения свободы слова СМИ и журналистов на территории Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом Татоян написал на своей странице в Facebook.
«Конституционность оспариваемых в моем заявлении положений еще предстоит обсудить на основном заседании суда, которое назначено на 4 декабря текущего года. В решении также будут обсуждаться положения Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность и штрафы за нарушение этих ограничений», - отметил Татоян.
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