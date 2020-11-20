Заявления Баку подтверждают необходимость международного признания независимости Арцаха: Маилян

Последние публичные дискуссии вокруг статуса Республики Арцах, а также провокационные заявления руководства Азербайджана вновь подтверждают необходимость международного признания независимости Арцаха в качестве наиболее оптимального и эффективного пути выхода из ситуации, сложившейся в результате вооруженной агрессии против нашей республики со стороны Азербайджана при поддержке Турции и подконтрольных ей международных террористов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.

“Озвученный на самом высоком уровне категорический отказ Азербайджана от самого обсуждения вопроса статуса Арцаха снимает любые препятствия для других государств признать независимость Республики Арцах, являющейся результатом реализации нашим народом своего неотъемлемого права на самоопределение. Если в прошлом государства воздерживались от признания независимости Арцаха из опасения помешать процессу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, то после вооруженной агрессии против Арцаха, оккупации значительной части его территории и публичного отказа Баку от обсуждения вопроса статуса эти опасения потеряли свою актуальность.

Международное признание независимости Республики Арцах и обретение ею международной правосубъектности создадут важнейшие условия для восстановления территориальной целостности республики политическими и дипломатическими средствами. Мировое сообщество не вправе мириться с ситуацией, ставшей результатом вооруженной агрессии альянса двух тоталитарных и геноцидальных государств, а также международных террористов, действия которых не укладываются в рамки правовых и моральных норм цивилизованного мира”, - подчеркнул Маилян.