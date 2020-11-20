Вооруженный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси

Неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание микрофинансовой организации, расположенной в Тбилиси на проспекте Церетели. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает грузинский телеканал "Имеди".

На данный момент территория, прилегающая к зданию, оцеплена. Мобилизованы наряды полиции.

По данным МВД, мужчина удерживает в заложниках девять человек. "По имеющейся у нас информации, один вооруженный человек внутри [микрофинансовой организации] удерживает девять человек", - сообщил глава патрульной полиции МВД Важа Сирадзе, который также находится неподалеку от места случившегося.

Офис организации расположен на первом этаже многоквартирного дома. Полиция пока не эвакуировала жильцов. Очевидцы между тем сообщают, что нападавших несколько человек. В руках у одного из них ручная граната.