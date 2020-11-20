В возрасте 58 лет скончалась супруга третьего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает аппарат третьего президента Армении.

16 ноября Рита Саргсян в тяжелом состоянии была доставлена в медицинский центр “Наири”. Рите Саргсян поставили диагноз Covid-19.

Рита Саргсян родилась в 1962 году в Степанакерте.