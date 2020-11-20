Шушан Степанян покидает пост пресс-секретаря Министерства обороны

Пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян покидает свой пост.

Как сообщает «Арменпресс», Степанян заявила об этом на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники, уважаемые коллеги, мои дорогие последователи! Я дочь борца за свободу Шагена Степаняна, который воевал на южном фронте во время Первой Арцахской войны и погиб при освобождении Физули. Я родилась в Гадруте, и мое отношение к этой войне было очень личным. Я воспринял исход войны не только как представитель Минобороны, но и как человек, для которого это личная потеря”, - написала Шушан Степанян.

Шушан Степанян отметила, что в этот трудный момент Родина более чем когда-либо нуждается в чиновниках, которые не будут принимать решения в эмоциональном поле, на происходящее будут смотреть профессионально, и будут работать со всем своим потенциалом. Это то, что сейчас мне не удастся.

Я благодарна за то, что были рядом и поддерживали меня в эти трудные дни. Мы старались руководствоваться законами информационной борьбы, предоставлять информацию, которая должна передаваться обществу воюющей страны по писанным и неписаным правилам. Если у меня что-то получилось, я считаю Вас своей главной мотивацией, за что очень благодарна. Армянская армия еще будет знаменосцем национальных побед. Скорбь вечна, если нет борьбы, только в этом случае”, - отметила Шушан Степанян.

С 12 марта 2020 года Шушан Степанян занимала должность пресс-секретаря Министерства обороны Республики Армения.