Депутат Европарламента призвал ЮНЕСКО содействовать защите культурного наследия Арцаха

Член Европейского парламента Ларс Патрик Берг направил открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, в котором призвал оказать содействие делу защиты культурного наследия Арцаха от азербайджанского вандализма.

Как сообщает «Арменпресс», депутат отметил, что он просит содействия генерального директора в деле защиты культурного наследия Арцаха, бесценного армянского наследия от азербайджанской угрозы. “Уже есть достоверная информация о вандализме, совершаемом по отношению к церквям и монастырям азербайджанскими оккупационными войсками. Я хотел бы знать, в какой степени ЮНЕСКО может вмешаться в этот кризис, чтобы не допустить уничтожения бесценного наследия Арцаха, какие меры она может предпринять для обеспечения соблюдения международных соглашений как Азербайджаном, так и Турцией ”, - написал он.

Он подчеркнул, что ему известно, что Азербайджан подписал заявление Совета ООН по правам человека от марта 2016 года, осуждающее умышленное разрушение культурного наследия. Депутат отметил, что, насколько ему известно, все стороны несут обязательства и в отношении выполнения Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей.

“Тем не менее, я разделяю озабоченность Всемирного совета церквей и Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке по поводу того, что Азербайджан готовится проводить политику уничтожения, которая может искоренить богатое армянское наследие. Я рад, что Вы уже сделали публичное заявление, в котором настоятельно призвали все стороны соблюдать свои международные обязательства. Я надеюсь, что Вы сможете гарантировать, что наши худшие опасения не оправдаются”, - заключил он.